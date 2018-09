René Sydow - „Die Bürde des weisen Mannes“

Erlangen (ak) – Schauspieler, Autor, Kabarettist - René Sydow ist ein Multitalent.

Und er stellt unbequeme Fragen: Warum wird die Welt nicht klüger, obwohl der Zugang zu Wissen noch nie so leicht war? Warum verarmen Menschen bei all dem Reichtum in der Welt? Wer ist Schuld an dem Elend? Im fiftyfifty erwartet die Besucher am 22. September (20 Uhr) politisches Kabarett auf der Höhe der Zeit.