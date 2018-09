Schottischer Liederabend mit “Ochayethenoo”, KulturDonnerstag Erlangen

Wonderful Scottish songs, and music written by Konstantin Papoutsidis and Jenni herself. Just the right thing for a cozy autumn evening!Wunderbare Schottische Lieder und Musik, komponiert von Konstantin Papoutsidis und Jenni höchstpersönlich. Genau das richtige für einen gemütlichen Herbstabend!Datum: Do., 11.10.2018Beginn: 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.Ort: Kulturforum Logenhaus, Universitätsstr. 25, 91054 ErlangenKosten: 14,- € (Vorverkauf hier über eveeno.com) / 17,- € (Abendkasse wenn es dann noch Karten gibt)Mehr Info: http://www.ochayethenoo.de Veranstalter: Kulturverein Erlangen e. V., Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen in Kooperation mit den Künstlern