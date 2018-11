Seniorenfasching in der Aischtalhalle

LANDKREIS (pm/mue) - Am Mittwoch, 27. Februar 2019, lacht und schunkelt wieder die ganze Aischtalhalle in Höchstadt a.d. Aisch (An der Steige 5).

Ab 14.30 Uhr lädt der Landkreis Erlangen-Höchstadt dort wieder zum jährlichen „Seniorenfasching“ ein. Einlass ist ab 13.30 Uhr, Karten kosten 7 Euro und beinhalten einen Verzehrgutschein für einen Imbiss, ein Getränk sowie einen Orden. Wer die Bayerische Ehrenamtskarte besitzt, erhält Karten zum ermäßigten Preis von 5 Euro. Interessierte können Tickets ab Mittwoch, 16. Januar 2019, bei Anna Maria Preller, Seniorenbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, unter Telefon 09131 / 8031331 bestellen (die Karten werden anschließend per Post zugestellt). Auch bei der Stadtverwaltung Höchstadt (09193 / 626126), beim Generationenzentrum Herzogenaurach (09132 / 734170) und beim Markt Eckental (09126 / 903229) sind Karten erhältlich.