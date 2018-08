Bamberg (ak) – Die Sommer Oper Bamberg ist zurück!

In einem exklusiven Galakonzert am 16. September (17 Uhr) präsentiert die SOB eine Auswahl ihrer bisherigen Teilnehmer im Joseph-Keilberth-Saal in der Konzerthalle Bamberg. Es wird neben vielen bekannten Arien auch erlesene Raritäten aus der Welt der Oper, wie drei längere Abschnitte aus den Opern La Traviata, La Bohème und Carmen, geben.