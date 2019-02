St. Patrick's Day Celebration im Logenhaus

Erlangen : Kulturforum Logenhaus |

Auch dieses Jahr wird im Kulturforum Logenhaus am 16.3. um 20 Uhr eine echte St. Patrick's Day Party gefeiert und "Inishfree" wird die Gäste mit Live Musik auf die grüne Insel entführen.



David Bradfield (Uilleann Pipes, Whistles) und seine vier Musiker führen durch das Programm mit traditionellen Tunes und Liedern aus Irland. Mitreißende Tanzmelodien werden durch Lieder und melancholische Airs abgerundet.



Die Menzel School of Irish Dancing bietet dem Publikum einen Ausflug in die Welt des irischen Steptanzes. Die Gäste können sich bei einfachen Tänzen einbringen.



Das Team des Kulturforums wird ein traditionelles irisches Essen vorbereiten: Irish Stew, Soda Bread und .... Abgerundet wird das Programm mit Guinness, Kilkenny und irischem Whiskey.

Karten für 11 € über Eveeno oder am Abend für 14 € per Telefon Sabine Menzel 01575-2563736 oder email Sabine.Menzel.KF@gmx.de



Kiss me I'm Irish - St. Patrick's Day is celebrated worldwide to honor the religious Saint Patrick, once a missionary and bishop of Ireland.