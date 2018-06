Thematische Führung: „Altbier – Kellerhäuschen – Bergkirchweih“

ERLANGEN (pm/mue) - Am Sonntag, 10. Juni, geht es um 15.00 Uhr im Rahmen einer thematischen Führung von den Braustätten der Altstadt zu den Kellerhäusern am Berg.

Die Teilnehmer hören dabei vom Reinheitsgebot und der Zeit davor, von der staunenswerten und geschichtsträchtigen Biergeschichte der Stadt, vom Kommunbrauhaus – und wie es zur Bergkirchweih kam. Zudem wird berichtet, was es mit dem Vogelschießen, mit Bierproben und großen Volksprotesten in Zusammenhang mit der Bergkirchweih auf sich hat. Die Teilnahme an der Führung kostet 8 Euro für Erwachsene, Kinder bis zwölf Jahre zahlen jeweils 3 Euro. Es ist keine Anmeldung erforderlich, Tickets gibt‘s direkt vor Ort. Treffpunkt ist der Eingang zum Stadtmuseum (Martin-Luther-Platz).