Trasnú - Irish Folk, KulturDonnerstag Erlangen

Erlangen : Kulturforum Logenhaus |

2008 erschien die Debut-CD von Trasnú „One For The Road“. Sie gewann noch im selben Jahr den Deutschen Rock und Pop-Preis in der Kategorie „Bestes Folkmusikalbum“. Das zweite Trasnú-Album „The Adventures Of Wing Commander Pancake“ ist vor einigen Monaten erschienen und die Musiker stellen es jetzt zum ersten Mal in Erlangen vor.

Zur Feier des Tages wird es wieder Guinness, Kilkenny und Whisk(e)y, sowie Sodabread mit Chedda geben.

Trasnú, das sind:

Guido Plüschke (Gesang, Banjo, Tenorgitarre, Bouzouki, Bodhrán)

Cornelius “Zorny” Bode (Gitarre, Gesang)

Steffen Gabriel (Flute, Whistle, Akkordeon, Gesang)

Datum: Do., 13.09.2018

Beginn: 20.00 Uhr, Einlass 19.00 Uhr, Getränke und Snacks sind vor Ort erhältlich.

Ort: Kulturforum Logenhaus, Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen

Kosten: 14,- € (Vorverkauf hier über eveeno.com) / 17,- € (Abendkasse wenn es dann noch Karten gibt)

Veranstalter: Kulturverein Erlangen e. V., Universitätsstr. 25, 91054 Erlangen in Kooperation mit den Künstlern