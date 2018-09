Vorstadt Sound Festival 2018

Erlangen : Aurachsaal |

- Das Musikfestival für alle -



Aufgepasst!



Am 3. November 2018 ist es wieder soweit! Das Vorstadt Sound Festival ist nach erfolgreichem Auftreten des letzten Jahres wieder am Start.



Nachdem alles mit der Idee, ein Festival von Jugendlichen für Jugendliche als Non-Profit-Aktion (nur kostendeckend) zu gestalten, begann, haben die Evangelische Jugend Frauenaurach und Erlangen nach drei Jahren Planungszeit mit vollem Elan seit 2016 ein finales Konzept geformt.



Ab 16 Jahren bedeutet doch viele junge Leute, oder?

Das ganze Festival ist ab 16 Jahre, von Jugendlichen für Jugendlichen & Ältere organisiert. Jenseits der altbekannten U-18 Partys und der Standard-Clubevents wird hier ein Anziehungspunkt mit einer überwältigenden Vielfalt an Musikrichtungen geboten. Egal ob Metalheads, Hip-Hopper oder Fans in lässigen Jeans und bunten Shirts, die ihren abdancenden Körpern das Letzte abverlangen, mit einem Augenzwinkern lautet das Motto des Abends: "Auf geht’s, wir feiern die Party des Jahres". Über 40 ehrenamtliche Jugendliche geben Vollgas um das Festival zu einem unvergesslichen Event werden zu lassen.



Mit an Board sind die ESTW und M-Net als Hauptsponsoren, dicht gefolgt vom Bezirk Mittelfranken, der Kulturförderung der Stadt Erlangen, Demokratie leben, dem Stadtjugendring Erlangen und dem Kreisjugendring Erlangen - Höchstadt.



Was für Musik-Acts erwarten mich eigentlich dort?

Star des Abends sind NAKED SUPERHERO, eine Rockband mit Brass Einflüssen. Co-Headliner ist unsere Indie-Pop-Band ME AND REAS aus Nürnberg. Des Weiteren wird die Rockband WASTED aus Nürnberg und die deutsch-pop-Crew PARABELFLUG das Festival abrunden. Eröffnet wird das Festival von den Nürnberger Pop-Rockern von Ruvy Red, die das diesjährige Online Voting für sich entscheiden konnten.





PS: Stellen Sie bitte das Feiern NICHT ein, öffnen Sie Ihr Bier oder Ihren Softdrink und begeben Sie sich in Richtung Stage im Aurachsaal Frauenaurach: Hier kommt das Vorstadt Sound Festival 2018!



Tickets: 10€; VV-Tickets verfügbar online bei Eventim, sowie allen bekannten Vorverkaufsstellen (z.B. E-Werk Erlangen, Erlangen Ticket). Abendkasse geg. teurer.