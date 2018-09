Weihnachtskonzert mit Harmonic Brass in der Hugenottenkirche Erlangen

Erlangen : Hugenottenkirche |

Harmonic Brass München



Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind - auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind…



So heißt es in einem der wohl bekanntesten Advents– und Weihnachtslieder, und damit dem Heiland ein würdiger Empfang auf Erden bereitet werden kann, stimmen sich die Menschen durch den Advent hindurch mit all den überlieferten Weihnachtsweisen und Chorälen auf dieses so wichtige Fest der Christenheit ein.

Alle Jahre wieder ist die Advents– und Weihnachtszeit untrennbar verbunden mit dem strahlenden Klang der Blechbläser, welcher vielen Stücken erst ihren unverwechselbaren Glanz verleiht.

Alle Jahre wieder freuen sich auch die Musiker von HARMONIC BRASS aufs Neue, die Menschen mit ihrem immer wieder äußerst fein ausgewähltem Advents– und Weihnachtsprogramm durch den Advent hindurch musikalisch zu begleiten. Dabei darf die Musik des großen Thomaskantors J.S. Bach ebenso wenig fehlen wie traditionelle Choräle und flotte Weihnachtsklassiker aus aller Welt.

Hornist Andreas Binder führt Sie charmant und geistreich durch einen adventlichen Konzertabend, der sich nicht mit anderen Veranstaltungen dieser Art vergleichen lässt. Nicht zuletzt wegen der so authentischen Art und Weise, mit der die Stücke vom Ensemble interpretiert werden sowie der schnörkellosen Eleganz der Sätze, ist ein Advents– und Weihnachtskonzert von HARMONIC BRASS bei Musikliebhabern längst selbst zur Tradition geworden.

Lassen Sie sich diese wundervolle Einstimmung auf das Weihnachtsfest nicht entgehen und kommen Sie für zwei Stunden innerlich zur Ruhe.

Wir freuen uns auf Sie!