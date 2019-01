145 Jahre für den Landkreis! Landrat Alexander Tritthart ehrte Dienst-Jubilare

LANDKREIS (pm/mue) - Gleich vier Dienstjubiläen standen kürzlich auf der Tagesordnung einer kleinen Feierstunde im Landratsamt in Erlangen.

Landrat Alexander Tritthart gratulierte Elisabeth Erdel, Friedrich Daut und Bernd Trütschel jeweils zu vier Jahrzehnten Tätigkeit im öffentlichen Dienst sowie Heiko Meller zum 25-jährigen Jubiläum. Die Wachenrotherin Elisabeth Erdel begann 1977 als Phonotypistin für das Textverarbeitungsbüro der Dienststelle in Höchstadt; nach Stationen im Sachgebiet Verkehrswesen, Straßen- und Wegerecht sowie im Veterinäramt arbeitet sie seit 1976 in der Zulassungsstelle in Höchstadt. Derlei Kontinuität prägt jedoch auch die Lebensläufe von Friedrich Daut aus Heroldsberg und Bernd Trütschel aus Lichtenfels: Der gebürtige Nürnberger Daut ist seit 1979 als Fleischbeschauer, früher Fleischkontrolleur, tätig – zu seinem Aufgabengebiet gehören die Metzgereien in Eckental und Kalchreuth-Röckenhof. Bernd Trütschel wiederum absolvierte schon seine Ausbildung beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt. Seit 1992 wirkt er in der Betreuungsstelle und ist seit 2015 stellvertretender Sachgebietsleiter. Jüngster Jubilar ist der Höchstadter Heiko Meller: Im Jahr 1995 fing er als Hausmeister im Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt an, seit 2014 ist er Herr über Schlüssel, Technik und Veranstaltungen im Gymnasium Höchstadt.Für ihren langjährigen Einsatz für den Landkreis dankte Landrat Tritthart den „treuen, qualifizierten und leistungsbereiten Mitarbeitern“ und überreichte ihnen eine Urkunde sowie ein kleines Geschenk.