Erlangen : Am ACKER |

ACKERFEST

am 30.09.2018 | 10-19 Uhr zwischen Büchenbach, Häusling und Steudach.



Im Erlanger Westen tut sich was!

Ackerluft und Würstchenduft werden über die Äcker zwischen Erlangen Büchenbach,

Häusling und Steudach wehen, wenn am 30. September 2018 von 10 - 19 Uhr das erste

große ACKERFEST stattfindet.

Alle Erlanger sind zu diesem Bürgerfest herzlich eingeladen!

Es gibt viel zu entdecken:

Zwei Bauernhöfe öffnen ihre Tore und erlauben einen Einblick in die historische und

moderne Landwirtschaft; es gibt eine große Oldtimer, Traktoren & Landmaschinen-

Ausstellung; die Büchenbacher Feuerwehr steht mit einem großen Feuerwehrauto bereit;

verschiedene Stände und Vorträge bieten Informationen zum Thema Natur und

Landwirtschaft; lokale Vereine präsentieren sich. Es gibt Pferde und Kutschfahrten und einen

Markt regionaler Erzeugnisse.

Für die Kinder gibt es ein buntes Programm, z.B. eine Bastelwerkstatt, eine Mitmach-

Imkerei, einen großen Strohballenspielplatz, Kartoffeln dürfen geerntet werden, und vieles

mehr.

Für das leibliche Wohl wird mit Köstlichkeiten aus eigener Herstellung und regionalen

Produkten ansässiger Landwirte und Gastronomen gesorgt.



Alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Erlangen sind herzlich eingeladen, einen informativen

und unterhaltsamen Sonntag auf den Stoppelfeldern zu genießen - die es hoffentlich noch

lange geben wird. Die Stadt Erlangen plant auf dem Gelände rund um das Ackerfest (2 Mio qm) ein Neubaugebiet mit überwiegend Wohnblöcken für ca. 10.000 Einwohner, das

entspricht der Größe einer Kleinstadt (Neustadt Aisch hat rd. 13.000 Einwohner). Viele

Naherholungs- und landwirtschaftliche Flächen werden verloren gehen, junge Landwirte sind

in ihrer Existenz bedroht.

Gerne informieren wir Interessierte zum Thema „Vorbereitende Untersuchungen für eine

„Städtebauliche Entwicklungs Maßnahme“ (SEM West III), über das gemeinsam mit den

Landtagswahlen am 14.10.2018 in Erlangen (hoffentlich mit NEIN) abgestimmt wird.



Das Ackerfest findet bei jedem Wetter statt. Programm und Wegbeschreibung finden Sie

unter: www.heimaterhalten.de/ackerfest/.



ViSdP: Antonius Körner & Stefan Weller

kontakt@heimaterhalten.de