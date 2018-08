Alt-OB Siegfried Balleis feierte 65. Geburtstag

ERLANGEN (pm/mue) - Siegfried Balleis, Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt Erlangen, feierte am vergangenen Samstag seinen 65. Geburtstag. Glückwünsche erreichten den langjährigen Rathauschef auch von seinem Nachfolger Florian Janik.

Der gebürtige Nürnberger Balleis kam nach Zivildienst, Studium und Assistenzzeit am Lehrstuhl für Politik und Kommunikationswissenschaften an der Friedrich-Alexander-Universität (FAU) als promovierter Diplom-Kaufmann 1984 zur Siemens AG und wurde 1988 in Erlangen berufsmäßiger Stadtrat für Wirtschaft und Liegenschaften. Im März 1996 gewann er für die CSU die OB-Wahl, 2002 und 2008 wurde er wiedergewählt. In seine 18-jährige Amtszeit fielen unter anderem die Entwicklung des neuen Stadtteils Röthelheimpark (1990er Jahre), der Weg Erlangens zur Medizinstadt, die grundlegende Sanierung des Rathauses (2002 bis 2006) oder beispielsweise die Begründung der Städtepartnerschaften mit Besiktas (Türkei, 2003) und Riverside (USA, 2013). Schwerpunkte seiner Arbeit waren neben der Haushaltskonsolidierung die Förderung von Wirtschaft, Bildung, Kinder- und Familienfreundlichkeit sowie das Ehrenamt. „Sie waren mit Haut und Haaren, rund um die Uhr Oberbürgermeister unserer Stadt“ sagte OB Janik im Juli 2014 anlässlich der Ernennung Balleis‘ zum Alt-Oberbürgermeister und Ehrenbürger der Stadt. Viele weitere Ämter hatte der Jubilar während seiner Amtszeit inne, beispielsweise als Ratsvorsitzender der Europäischen Metropolregion Nürnberg (EMN) sowie als Vorstandsmitglied im Deutschen und im Bayerischen Städtetag.