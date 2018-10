Auf Tour durchs politische Berlin

ERLANGEN / BERLIN (pm/mue) – 50 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Stadt Erlangen besuchten auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Stefan Müller die Bundeshauptstadt.

Neben einer politischen Stadtrundfahrt und einer Diskussion mit dem Abgeordneten im Reichstagsgebäude standen eine Reihe von Besichtigungsterminen im Bundestag, Informationsgespräche in Bundeseinrichtungen und Besuche historischer Stätten auf dem dreitägigen Programm. So etwa im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in der Info-Box des neuen Humboldt-Forums im wiedererrichteten Berliner Schloss und im berüchtigten „Tränenpalast“, dem ehemaligen Grenzübergang Bahnhof Friedrichstraße mitten in Berlin. Der Bundestagsabgeordnete lädt mehrmals im Jahr Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises zu solchen Informationsfahrten ein; Interessierte können sich unter Telefon 09131 / 6103876 unverbindlich vormerken lassen.