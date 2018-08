Ausgezeichnete Partnerschaft

(pm/mue) - Erlangen und Wladimir nahmen am Wettbewerb deutscher und russischer Städte bzw. Initiativen anlässlich des Abschlusses des Deutsch-Russischen Jahres der kommunalen und regionalen Partnerschaften 2017/2018 teil – und unter den fast 250 Bewerbungen aus beiden Ländern entschied sich die Jury als „Beispiel herausragender Partnerschaftsarbeit“ für den so genannten „Wladimir-Blog“ ( https://erlangenwladimir.com ), der seit knapp zehn Jahren täglich über den Austausch und das Leben in der Partnerstadt berichtet. Die (nicht dotierte) Auszeichnung wird Mitte September im Rahmen einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums im Auswärtigen Amt (Berlin) durch Bundesaußenminister Heiko Maas und seinen russischen Amtskollegen Sergej Lawrow verliehen. Bürgermeisterin Elisabeth Preuß und Wladimirs Oberbürgermeisterin Olga Dejewa werden die Urkunde entgegennehmen.