„Berch“-Gelände wird weiter saniert

ERLANGEN (pm/mue) - Aus Sicherheitsgründen werden auf dem Bergkirchweihgelände schrittweise neue, höhere Geländer angebracht.



Wie das städtische Presseamt informiert, werden dabei auch Stützmauern und Wege erneuert. In einem ersten Bauabschnitt wurde vor der Bergkirchweih 2018 bereits der Hangbereich des Erichkellers westlich des Pfaffwegs umgestaltet. Die Arbeiten werden nun fortgesetzt; im Vorfeld der Bergkirchweih 2019 steht nun der Hangbereich des Erichkellers östlich des Pfaffwegs an. Zusätzlich zu dem Neubau der Stützwände werden die Treppenanlagen neu gestaltet und Rettungswege verbreitert. Wie auch im vorherigen Bauabschnitt soll der Baumschutz intensiv berücksichtigt werden.Während der Maßnahme wird der Pfaffweg im Bereich der Baustelle gesperrt, die Umleitung der Fußgänger erfolgt über die zehn Meter weiter westlich verlaufende Treppenanlage. Auf der südlich des „Berch“-Geländes verlaufenden Straße An den Kellern werden Flächen zur Baustelleneinrichtung benötigt, weshalb es hier zu Einschränkungen kommt.