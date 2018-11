Büchenbach-Nord im Programm „Soziale Stadt“

ERLANGEN (pm/mue) - Frohe Kunde für Erlangen: Die Regierung von Mittelfranken hat das Gebiet Büchenbach-Nord in das Bund-Länder-Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen.

Darüber informierte jetzt Planungs- und Baureferent Josef Weber die Mitglieder des Umwelt-, Verkehrs- und Planungsausschusses. Im vergangenen Jahr wurde unter anderem bereits das Raumprogramm für ein neues soziales Zentrum entwickelt, das in einem von der GEWOBAU geplanten Neubau an der Odenwaldallee entstehen soll. Dort ist ein Anlaufpunkt vorgesehen, der generationsübergreifende und leicht zugängliche Begegnungs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote zur Verfügung stellen soll. Seit vergangenem Dezember setzt zudem das städtische Jugendamt im Stadtteil einen Mitarbeiter für mobile Jugendsozialarbeit ein. Parallel hat die GEWOBAU in einem intensiven Beteiligungsprozess die Planungen für den Neubau von rund 90 Wohnungen vorangetrieben.Im Rahmen des Programms Soziale Stadt wird eine städtebauliche Voruntersuchung durchgeführt, bei der beispielsweise die Bevölkerungsentwicklung oder die Nutzung von sozialen Einrichtungen vertieft analysiert wird. Darüber hinaus werden verkehrliche und städtebauliche Belange untersucht und bewertet. Gleichzeitig werden Bürgerinnen und Bürger intensiv einbezogen und Maßnahmen zur Aufwertung des Gebiets entwickelt. Im Sachgebiet Stadterneuerung des Stadtplanungsamts hat zum November bereits eine Mitarbeiterin als Gebietsbetreuerin die Arbeit aufgenommen.