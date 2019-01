Erlangen: Im neuen Jahr ist vieles anders!

ERLANGEN (pm/mue) - Auch für die Erlanger Bürgerinnen und Bürger gelten ab diesem Jahr gesetzliche und organisatorische Änderungen; die Stadtverwaltung hat dafür relevante Informationen aus verschiedenen Fachbereichen zusammengetragen:



Zum einen steigt die Gebühr für die Fahrbahnreinigung für die kommenden zwei Jahre grundsätzlich von jährlich 4,44 Euro auf 4,56 Euro pro Meter (+2,7%), die Gebühren für so genannte Mehraufwandsgebiete mit erhöhten Reinigungsintervallen (Reinigungsklassen X, Y, Z / diese liegen überwiegend in der Innenstadt) können hingegen um durchschnittlich 2,1 Prozent gesenkt werden. Bei der Gebührenanpassung wurden u.a. der letzte Tarifabschluss im öffentlichen Dienst und auch notwendige Ersatzbeschaffungen im Gerätebereich berücksichtigt. So setzt die Abteilung Straßenreinigung unter anderem verstärkt auf umweltfreundliche Techniken und akkubetriebene Geräte. Alle Informationen sind online unter www.erlangen.de/strassenreinigung zusammengestellt.An der Kompostierungsanlage Neuenweiherstraße 11 in Frauenaurach ändern sich die Preise für die Anlieferung von Gartenabfällen über ein Kubikmeter von 10,80 Euro auf 11,60 Euro pro Kubikmeter. Für Kompost sind künftig 17,50 Euro pro Kubikmeter statt bisher 16 Euro fällig, für Kompost/Humus-Gemisch 21,70 Euro pro Kubikmeter statt bisher 19,50 Euro. Beim Kompostsack steigt das Entgelt von 2,40 Euro auf 2,70 Euro. Achtung: Die Anlieferung von Gartenabfällen aus Erlanger Privathaushalten bleibt bis zu einem Kubikmeter weiterhin kostenfrei!Zum Thema Pflege wird das Beratungsangebot ausgebaut: In der regelmäßig aktualisierten Pflegeplatzbörse finden sich im Internet unter www.pflegeplatzboerse-erlangen.de neben einer Übersicht freier Pflegeplätze zahlreiche Informationen rund ums Thema. Ab Mitte Februar bietet der Bezirk Mittelfranken zudem eine Sprechstunde im Erlanger Rathaus zum Thema Hilfe zur Pflege (ambulant und stationär) an. Bezieherinnen und Bezieher des Arbeitslosengeldes II erhalten ab sofort je nach Alter zwischen fünf und acht Euro mehr; bereits seit Dezember gelten in Erlangen zudem neue Mietobergrenzen. Weitere attraktive Vergünstigungen gibt es mit dem ErlangenPass, den unter anderen Empfängerinnen und Empfänger von Arbeitslosengeld II, von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, von Hilfe zum Lebensunterhalt und Wohngeld sowie Asylbewerberinnen und Asylbewerber erhalten. So ist ab sofort der Eintritt ins Kunstpalais frei und die Jahresgebühr für die Stadtbibliothek entfällt. Bereits in den vergangenen Monaten wurden einige Ermäßigungen auf 50 Prozent angehoben (Bürgertreffs, Volkshochschule) oder die Angebote entsprechend erweitert.