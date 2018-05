Erlanger Kinderklinik freut sich über großzügige Spende der Manfred-Roth-Stiftung

Erlangen : Kinderklinik |

ERLANGEN (tom) - Mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro unterstützt die Manfred-Roth-Stiftung das Brückenteam der Kinder- und Jugendklinik des Universitätsklinikums Erlangen.

Trotz intensiver Therapien möglichst viel Zeit zu Hause zu verbringen und Krankenhausaufenthalte zu vermeiden beziehungsweise so kurz wie möglich zu halten – das möchte das Brückenteam der Kinder- und Jugendklinik Kindern und Jugendlichen mit einer onkologischen Erkrankung ermöglichen. Gleichzeitig sollen die jungen Patienten – dank eines engen Zusammenwirkens von stationärer und ambulanter Versorgung – eine optimale Therapie und Versorgung erhalten.Um die Arbeit des hoch spezialisierten Brückenteams zu unterstützen, entschied sich die Manfred-Roth-Stiftung für eine erneute Spende in Höhe von 10.000 Euro. Überreicht wurde der Spendenscheck von Dr. Wilhelm Polster, Stiftungsvorstand der Manfed-Roth-Stiftung und langjähriger Freund des vor acht Jahren verstorbenen NORMA-Gründers. Aufgrund seiner 25-jährigen Tätigkeit als Klinikseelsorger und -pfarrer weiß Polster, was es heißt, für schwerkranke Kinder da zu sein: „Das Brückenteam ist eine sehr sinnvolle, liebevolle und segensreiche Einrichtung“, hinter der die Stiftung mit ganzem Herzen stehe. Positiver Nebeneffekt: Die Spende wird von der Forschungsstiftung Medizin am Uni-Klinikum Erlangen im Rahmen ihres Matching-Funds-Programms noch einmal um 50 Prozent aufgestockt.Freude über einer großzügige Spende (v.l.): Prof. Dr. Markus Metzler (Stellv. Direktor der Kinderklinik), Dr. Wilhelm Polster (Vorstand der Manfred-Roth-Stiftung), Klaus J. Teichmann (Stiftungsrat der Manfred-Roth-Stiftung), Dr. Renate Ruppel, Prof. Dr. Werner G. Daniel (Vorsitzender des Stiftungsrats der Forschungsstiftung Medizin am Uniklinikum), NORMA-Bereichsleiter Stefan Saam und NORMA-Verkaufsleiter Jörg Hueber.Foto: toBesonders positiv hob der stellvertretende Direktor der Kinderklinik, Prof. Dr. Markus Metzler, die schnelle Abwicklung – von der Antragstellung bis zur Spendenübergabe – hervor. „Mitte Februar haben wir den Antrag gestellt und jetzt, Anfang Mai, dürfen wir schon das Geld in Händen halten“, freute sich der Mediziner stellvertretend für das gesamte Brückenteam.