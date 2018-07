Familienfreundliche Arbeitgeber ausgezeichnet

LANDKREIS (pm/mue) - Beim Landratsamt Erlangen-Höchstadt und im Kreiskrankenhaus St. Anna in Höchstadt lassen sich Familie und Beruf gut vereinbaren. Das haben beide nun schwarz auf weiß.

In Berlin nahm Familienbeauftragte Katja Engelbrecht-Adler die Auszeichnung des audits berufundfamilie aus den Händen der Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Dr. Franziska Giffey, entgegen. Für Amt und Krankenhaus ist es die zweite Auszeichnung nach 2014: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat bei uns einen hohen Stellenwert. Auch das Thema Pflege wird in den nächsten Jahren verstärkt auf uns zukommen“, so Landrat Alexander Tritthart. Betriebliche Pflegelotsinnen seien erste Ansprechpartnerinnen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bei einem familiären Pflegefall. Im neuen Landratsamt gebe es zudem ein Eltern-Kind-Büro. Fällt die Betreuung aus, können Eltern dies im Notfall nutzen. Weitere wichtige Elemente seien flexible Arbeitszeiten und diverse Arbeitszeitmodelle, die dazu beitragen, dass sich Beruf, Familie und Pflege gut vereinbaren lassen.