Forschung hautnah: Markttag des Wissens am 5. Mai

ERLANGEN / REGION (pm/mue) - Marktplätze sind Orte des Zusammenkommens und des Austauschs – von Waren, Ideen und Geschichten. Auch die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) nutzt ihren 275. Geburtstag, um sich mit Menschen auszutauschen – und zwar bei den Markttagen des Wissens.

Am 5. Mai präsentieren FAU-Wissenschaftler von 9.00 bis 15.00 Uhr an Ständen auf dem Erlanger Marktplatz ihre Forschung und stehen den Bürgern Rede und Antwort. Zwei weitere Markttage folgen am 26. Mai in Fürth und am 9. Juni in Nürnberg.Die Lange Nacht der Wissenschaften, bei der die FAU alle zwei Jahre die Bürgerinnen und Bürger zu sich einlädt, ist bereits ein fester Termin im Kalender – in ihrem Jubiläumsjahr geht die Universität nun auch dorthin, wo die Menschen sind: auf die Wochenmärkte. Hier zeigen Forscher an Ständen, wie viel Wissenschaft in ganz alltäglichen Dingen steckt.