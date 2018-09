Gastfamilien gesucht!

ERLANGEN (pm/mue) - Vom 8. bis 18. Oktober besucht eine zehnköpfige Schülergruppe aus der russischen Partnerstadt Wladimir Erlangen.

Die Mädchen und Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren besuchen an ihrer Schule den Deutschunterricht und wollen den Aufenthalt dazu nutzen, ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Aus diesem Grund würden sie auch gerne in Familien wohnen. Tagsüber besuchen die Gäste Deutschkurse und machen landeskundliche Ausflüge. Interessierte Gastgeber können sich ab sofort an Peter Steger vom Städtepartnerschaftsbüro der Stadt wenden (Telefon 09131 / 861345, E-Mail: peter.steger@stadt.erlangen.de).