Genussvielfalt zum Schlossgartenfest

ERLANGEN (pm/mue) - Unter dem Motto „Die Welt zu Gast in Erlangen“ findet am 30. Juni bereits zum 64. Mal eines der größten und schönsten Gartenfeste Europas statt – das Schlossgartenfest der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU).

Zum 275. Universitätsjubiläum der FAU erwartet Gastgeber und FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger rund 6.000 Besucher – Freunde und Förderer der Universität, Studierende sowie hochrangige Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft aus nah und fern. Erstmalig sind heuer auch Karten im freien Verkauf erhältlich. Einlass ist ab 18.30 Uhr, offizieller Beginn um 20.00 Uhr.Die Eröffnung des Festes begleitet die Big Band der Universität unter Leitung von Felix Gerhart. An den vier Tanzflächen spielen die Oldies Big Band, die Reinhard Stockmann Band, die Keller Mountain Blues Band sowie die Tanz- und Showband Picobello. Das Thomas Fink Quartett swingt mit Loungemusik am Schloss. Um 22.00 Uhr singen zwei Opernstars Highlights aus Operette und Musical am Kollegienhaus, anschließend (um 23.00 Uhr) finden das alljährliche Barockfeuerwerk am Brunnen und das anschließende Hochfeuerwerk im hinteren Teil des Schlossgartens statt. Eine besondere Attraktion ist dort auch die leuchtende Meerjungfrau „Merilyn“ in der Nähe des Reiterdenkmals, die der Erlanger Künstler Dieter Erhard kreiert hat. Gegen eine Spende von mindestens zehn Euro wird nach Betätigung des Fußhebels Wasser aus der Figur sprühen. Der Erlös geht je zu einem Drittel an ein Kinderhilfsprojekt des Künstlers in Guatemala, an den Verein „Förderung zur Internationalisierung der FAU“, speziell für die Studienorientierung für Geflüchtete, sowie an das Projekt „Studierende in Not“ der Katholischen Hochschulgemeinde. Tausende Lichter sowie Lichtobjekte tauchen den Schlossgarten in romantisches Licht, das neobarocke Kollegienhaus wird von Jungdesignern unter Leitung von David Küffner vom Coburger Designforum Oberfranken illuminiert. Coiffeur Jochen Schlenkrich und sein Team bieten in einem Beauty-Zelt schickes Last-Minute-Styling an. An den Eingängen machen Profis für Gesellschaftsfotografie Aufnahmen, die im Schloss am selben Abend erworben werden können – und auch heuer wird wieder für den guten Zweck gesammelt: Der Erlös aus dem Verkauf von Lampions und exklusiven Fächern geht ebenfalls je zu einem Drittel an die bereits genannten Empfänger.Unterm Sternenzelt werden italienische und thailändische Speisen und die beliebten Burger frisch zubereitet – für die Gastronomie zeichnen Peter Hübschmann aus Ebermannstadt und Marcus Müller vom Landgasthof Lahner aus Veilbronn verantwortlich. Zum Gastroservice gehören außerdem Gasthof und Metzgerei Güthlein, TexMex, Fischspezialitäten, Kattl’s Waffeln, Kolb Brezen, Bogarts Kaffeerösterei, Eis und Kuchen, Cocktail- und Champagnerbars, eine Flybar sowie Steinbach Bräu, Nikl Bräu, Kaiser Bräu und die Brauerei Simon. Selbstverständlich wird auch das FAU Jubiläumsbier „Helles Köpfchen“ ausgeschenkt, das es übrigens nur noch beim Schlossgartenfest gibt – im freien Handel ist bereits alles ausverkauft. Und zum Aperó bei Prosecco, Champagner, Hugo etc. trifft man sich im Schlossgarten gleich auf der Rasenfläche am Schloss im neuen Loungebereich, der den ganzen Abend bei Jazzmusik zum Verweilen einlädt. Vom 1. bis 8. Juli lädt übrigens ein zusätzlicher Biergartenbetrieb in den Schlossgarten ein.Das ausführliche Programm zum Fest und Informationen zum Kartenerwerb gibt es online unter: www.schlossgartenfest.fau.de