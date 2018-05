Informationen zum Landespflegegeld

ERLANGEN (pm/mue) - Mit dem Landespflegegeld unterstützt die bayerische Staatsregierung die Pflegebedürftigen sowie viele Pflegende im Freistaat finanziell mit 1.000 Euro im Jahr. Wie das dafür zuständige Seniorenamt der Stadt informiert, kann das Landespflegegeld ab sofort bis Ende 2018 beantragt werden.

Zwei Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein: der Pflegebedürftige muss mindestens den Pflegegrad 2 haben, der Erstwohnsitz muss in Bayern sein. Weitere Informationen und den Antrag zum Herunterladen gibt es im Internet unter www.landespflegegeld.bayern.de . Er kann aber auch im Rathaus am Infotresen (EG) sowie im Seniorenamt (4. OG) abgeholt werden. Außerdem stehen die Mitarbeiter telefonisch bzw. per E-Mail zur Verfügung (Rufnummer 09131 86-2329, pflegeberatung@stadt.erlangen.de).