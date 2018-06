Innovative Ideen gesucht

(pm/mue) - Ein Rollstuhl, der über das Gehirn gesteuert wird, ein Computerprogramm, das krankheitsübertragende Moskitoarten erkennt, Biomarker zur frühzeitigen Eierstockkrebsdiagnose: Innovative Köpfe stellen ihre Ideen weltweit auf den Falling Walls Labs vor, die die Chance auf eine Teilnahme an der internationalen Falling Walls Konferenz in Berlin ermöglichen. Dieses Jahr wird eines von zwei Labs in Deutschland von der Digital Tech Academy der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) veranstaltet. Bis zum 15. Juni können sich Forscherinnen und Forscher, Studierende sowie Alumni aller Disziplinen bewerben.Anmeldungen unter: www.falling-walls.com/lab/apply