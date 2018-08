Kontakte nach Südtirol vertieft

ERLANGEN / BOZEN (pm/mue) – Regelmäßige Kontakte zwischen den CSU-Kreisverbänden Erlangen und Erlangen-Höchstadt und der Südtiroler Volkspartei in Erlangens neuer Partnerstadt Bozen verabredete MdB Stefan Müller mit dem Bozener Landesrat und SVP-Parteiobmann Philipp Achammer und Senator Dieter Steger in dessen Funktion als Bozener Stadtobmann der SVP.

Bei einem Treffen am Rande von Müllers Urlaubsaufenthalt in Südtirol kamen aktuelle politische Fragen von gesamteuropäischer Bedeutung sowie das politische Klima nach den italienischen Parlamentswahlen mit dem folgenden Regierungswechsel in Rom zur Sprache, aber auch die jeweilige landespolitische Situation vor den Landtagswahlen in Bayern und (eine Woche später) in Südtirol. Müller und Achammer pflegen bereits seit Müllers Zeit als JU-Landesvorsitzender einen regen politischen Austausch.