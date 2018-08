Landespflegegeld: Anträge jetzt auch online möglich

LANDKREIS (pm/mue) - Personen, die Pflegegrad 2 und höher haben, können einen Antrag auf das so genannte „Landespflegegeld“ bei der Bayerischen Staatsregierung direkt online unter http://www.landespflegegeld.bayern.de/antrag.asp stellen.



Alternativ, so informiert das Landratsamt Erlangen-Höchstadt, kann man jedoch auch ein Formular ausfüllen und dieses zusammen mit einer Kopie des Personalausweises und des Bescheids der Pflegekasse an die Landespflegegeldstelle, 81050 München schicken. Das Formular finden Betroffene im Internet unter www.erlangen-hoechstadt.de zum Herunterladen, in gedruckter Form ist es ebenfalls beim Landratsamt – bei der Seniorenbeauftragten Anna Maria Preller unter Telefon 09131 / 8031331 oder E-Mail: anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de – sowie beim Finanzamt und im Zentrum Bayern Familie und Soziales erhältlich.Weitere Informationen zum Landespflegegeld unter http://www.landespflegegeld.bayern.de/faq.pdf ; die Auszahlung des Geldes beginnt ab September 2018.