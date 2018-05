Landkreis ist Spitze – Studie bestätigt Lebensqualität

LANDKREIS (pm/mue) - Das kann sich sehen lassen: Platz 1 für den Landkreis Erlangen-Höchstadt in der Kategorie „Arbeit und Wohnen“ in der großen Deutschland-Studie von ZDF und der Prognos AG.

Die Studie hat unter anderem die Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Schuldnerquote, Wohnfläche, Beschäftigungsquote der Frauen und Anteil der Frauen in politischen Gremien für diese Kategorie herangezogen. Auch die vier Global Player adidas, PUMA, Schaeffler Group und Schwan Stabilo spielten bei der Bewertung eine bedeutende Rolle. „Deutschlandweit lebt und arbeitet es sich bei uns am besten. Ich freue mich riesig über dieses tolle Ergebnis. Das haben wir unserer starken Wirtschaft zu verdanken“, kommentiert Landrat Alexander Tritthart (CSU) das Ergebnis. Auch in der Kategorie „Gesundheit und Sicherheit“ gab es für ERH gute Noten: Platz 60 von 401 Landkreisen und kreisfreien Städten.