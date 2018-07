Landratsamt eingeweiht: Meilenstein für modernen Bürgerservice

ERLANGEN / LANDKREIS (pm / mue) - Nachdem der Dienstbetrieb bereits läuft, hat Landrat Alexander Tritthart das neue Verwaltungsgebäude in der Nägelsbachstraße in Erlangen jetzt im Beisein zahlreicher Vertreter von Politik, Wirtschaft, Medien und Kirche auch offiziell eröffnet.

Neben rund 200 geladenen Gästen gratulierte Ministerpräsident Dr. Markus Söder per Videobotschaft einem der „besten Landkreise in Bayern“. Festredner Joachim Herrmann, Bayerischer Staatsminister des Innern und Integration, sind die alten Räumlichkeiten am Marktplatz noch aus seiner damaligen Dienstzeit beim Landratsamt gut in Erinnerung, weshalb er zu diesem „Meilenstein“ gratulierte. Das neue Landratsamt sei ein „Aushängeschild“ des Freistaates.Der Neubau erstreckt sich auf vier Etagen mit homogener Fassade, die an allen vier Seiten identisch ist. Die zuständigen Architekten von „AllesWirdGut Architektur ZT“ aus Wien wollten damit bewusst den Eindruck einer Vorder- und Rückseite verhindern und den Charakter einer offenen, modernen und zeitgemäßen Verwaltung einfangen. Andreas Marth, leitender Architekt, überreichte Landrat Alexander Tritthart symbolisch den „Schlüssel zum Glück“ in Form des Neubau-Kleeblattes, anschließend weihten die vier Landkreis-Dekane Peter Huschke, Johannes Mann, Josef Dobenek und Kilian Kemmer das Gebäude ökumenisch. Optisches und geschmackliches Highlight: Die hochstöckige Torte in Form des Landratsamtes, gespendet vom Kalchreuther Bäcker und Kreisrat Manfred Wiehgärtner.