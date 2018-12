Lebensmittel und 4.500 Euro: Framatome GmbH spendet für Erlanger Tafel

ERLANGEN (pm/mue) - Der Standortleiter der Framatome GmbH in Erlangen, Rainer Hardt, hat einen symbolischen Spendenscheck über 4.500 Euro sowie etliche mit Gaben der Erlanger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter prall gefüllte Kartons an die Tafel übergeben.

Traditionell verzichtet Framatome auf Weihnachtsgeschenke an Geschäftskunden und unterstützt stattdessen soziale Einrichtungen. Mit der Geldspende wird die Tafel Erlangen die bauliche Infrastruktur ihrer Ausgabestelle im Norden der Stadt weiter verbessern. Die Lebensmittel, Hygieneartikel und Geschenke in den Kartons kamen im Rahmen einer zweiwöchigen Sammelaktion bei Framatome zusammen, an der sich die Mitarbeiter beteiligten. „Diese Aktion hat in unserem Haus bereits gute Tradition und wird von unserer Belegschaft mit großem Eifer unterstützt. Insgesamt sind so mehrere hundert Kilo an Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs sowie zahlreiche liebevoll verpackte Geschenke zusammen gekommen“, so Hardt bei der Übergabe. Gertrud König, Leiterin der Erlanger Tafel: „Mit Ihren Gaben werden wir noch vor Weihnachten vielen bedürftigen Menschen in Erlangen und Umgebung eine Freude machen können. Dafür bedanke ich mich von Herzen! Die Tafel könnte ohne die breite Unterstützung aus der Region ihrer Arbeit nicht in der notwendigen Art und Weise nachkommen. Deswegen freue ich mich, dass uns Unternehmen wie Framatome regelmäßig unterstützen.“Die Framatome GmbH leistet einen wesentlichen Beitrag zum sicheren Betrieb von Kernkraftwerken weltweit. Am Standort Erlangen betreibt das Unternehmen einzigartige Test- und Prüfeinrichtungen für Sicherheitsuntersuchungen, ist an Projekten in 30 Ländern beteiligt und treibt die Entwicklung von innovativen Technologien zum Speichern von Energie voran.