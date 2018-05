Markttag des Wissens: Forschung war Trumpf

ERLANGEN (mue) - Die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) hatte am vergangenen Wochenende zum ersten Markktag des Wissens in die Hugenottenstadt eingeladen.

Der 275. Uni-Geburtstag sollte dazu genutzt werden, um sich mit Menschen auszutauschen – was auch bestens gelang. Wer schon immer mal ein wissenschaftliches Gespräch mit einem Professor führen wollte, konnte dies in lockerer Atmosphäre bei einer Tasse Kaffee tun, und sich zu diesem Zweck eine Professorin / einen Professor extra „mieten“.An 30 thematischen Marktständen, darunter ein in Originalgröße nachgebautes römisches Patrouillen- und Geleitzugboot, standen die Forscher den Besuchern sechs Stunden lang Rede und Antwort, präsentierten Wissenschaft zum Anfassen auch am Beispiel ganz alltäglicher Dinge und spiegelten dabei die Themenvielfalt der Universität wider.Zwei weitere Markttage folgen am 26. Mai in Fürth und am 9. Juni in Nürnberg.