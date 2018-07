Matschanlagen außer Betrieb

ERLANGEN (pm/mue) - Auf 16 Kinderspielplätzen im Stadtgebiet befinden sich Wassermatschanlagen, die zurzeit auf ihre Trinkwasserqualität hin überprüft werden

In einigen Fällen, so eine Information aus dem Rathaus, seien Abweichungen festgestellt worden, weshalb diese Anlagen vorübergehend außer Betrieb sind. Sobald die Wasserqualität wiederhergestellt sei, würden die Wassermatschanlagen wieder in Betrieb genommen. Für nähere Informationen stehen die Mitarbeiter des städtischen Spielplatzbüros (Telefon 09131 / 862673) zur Verfügung.