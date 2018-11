Memelstraße wird 2019 umgebaut

ERLANGEN (pm/mue) - Der Bauausschuss des Erlanger Stadtrats hat die Entwurfsplanung für den Neubau der Memelstraße zwischen Nürnberger Straße und Zeppelinstraße beschlossen.

Bei der Maßnahme, die ab Mai 2019 durchgeführt werden soll, ist eine Neugestaltung des gesamten Straßenzugs vorgesehen. Für die Maßnahme werden Investitionskosten von 760.000 Euro veranschlagt. Die Fahrbahn der Memelstraße befindet sich nach der Straßenzustandsbewertung des Baureferats in einem baulich schlechten bis sehr schlechten Zustand; nicht zuletzt die Straßenentwässerungseinrichtungen weisen massive Schädigungen auf. Die notwendigen Erneuerungsmaßnahmen sollen genutzt werden, um bei einer Neugestaltung der Straße Verbesserungen für die Anwohnerinnen und Anwohner umzusetzen. „Dabei werden zahlreiche Anregungen aufgegriffen, die in einem intensiven Bürgerbeteiligungsprozess erarbeitet wurden“, so Planungs- und Baureferent Josef Weber. So soll im Zuge der Erneuerung die Breite der Fahrbahn stellenweise reduziert werden, um die Straße künftig vom Durchgangsverkehr zu entlasten. Die gewonnenen Flächen sollen für zusätzliche Gehwege und weitere Parkflächen genutzt werden.Zudem hat der Ausschuss ergänzt, dass eine Markierung auf dem Gehweg aufgebracht werden soll, um vor allem den Radverkehr zu den Schulen zu bündeln. Ferner sind 17 neue Baumstandorte sowie zahlreiche mit Kleinsträuchern bepflanzte Grüninseln geplant. Im Zuge der Straßenbauarbeiten wird auch die Beleuchtung auf moderne, energieeffiziente LED-Beleuchtung umgestellt; die vorhandene und überalterte Beleuchtungsanlage wird vollständig abgebrochen. „Wie gewohnt, werden wir die Anlieger der Baustelle und die Verkehrsteilnehmer rechtzeitig vorher über die genauen Termine und die baulichen Maßnahmen informieren“, so Weber.