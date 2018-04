Neuer Chef fürs Tiefbauamt: Andreas Pfeil übernimmt offiziell zum 1. August

ERLANGEN (pm/mue) - Der Stadtrat hat den bisherigen Abteilungsleiter Andreas Pfeil (Foto) zum neuen Chef des Tiefbauamtes bestellt.

Pfeil tritt die Stelle offiziell zum 1. August an. Nach einem Bauingenieurs-Studium an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt-Aschaffenburg war er zunächst als Bauleiter für eine Firma tätig. Nach dem Vorbereitungsdienst für den gehobenen bautechnischen Dienst und einer Tätigkeit im Tiefbauamt der Stadt Nürnberg kam Pfeil 2001 in die Hugenottenstadt – zuerst als Sachbearbeiter (Abteilung Straßenbau), später als Abteilungsleiter (konstruktiver Ingenieurbau und elektrische Anlagen). Er folgt nun dem langjährigen Amtsleiter Rudolf Sperber, der zum 31. Juli in den Ruhestand tritt. Das Tiefbauamt mit derzeit etwa 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst die Abteilungen Verwaltung / Beitragswesen, Straßenneubau / Straßenerneuerung sowie Betrieb / Unterhalt Straßen und konstruktiver Ingenieurbau und elektrische Anlagen.