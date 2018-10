Pläne werden konkret: Sport- und Begegnungszentrum kommt!

ERLANGEN (pm/mue) - Der Bauausschuss des Erlanger Stadtrats hat die Entwurfsplanung für das Bürger-, Begegnungs- und Gesundheitszentrum (BBGZ) an der Hartmannstraße beschlossen.

Wie es in einer Pressemeldung heißt, sollen in der neuen Vierfach-Sporthalle des BBGZ künftig rund 1.000 Zuschauerplätze sowie Mehrzweck-, Gymnastik- und Bewegungsräume zur Verfügung stehen. Der Bau soll vom Ohm-Gymnasium, dem Marie-Therese-Gymnasium und von der Werner-von-Siemens-Realschule mitgenutzt werden. Neben den Sportflächen sind auch Mehrzweckräume vorgesehen, die für Bürgerinformationsveranstaltungen und -versammlungen, Konferenzen, Ausstellungen oder auch für Veranstaltungen der Volkshochschule genutzt werden können. Östlich der Vierfachhalle werden das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins (DAV) und ein Familienzentrum des Stadtjugendamts gebaut.In der Entwurfsplanung wurde die Barrierefreiheit des Gebäudes als wichtiger Schwerpunkt festgelegt – neben barrierefreien Zugängen ist in dem Gebäudekomplex eine so genannte „Toilette für alle“ vorgesehen, die auch für Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen nutzbar ist. Zudem wurden wichtige Vorentscheidungen zur Gebäudetechnik getroffen: Das BBGZ soll ans Fernwärmenetz angeschlossen werden, zugleich wird Geothermie nutzbar gemacht. Ein wichtiger Aspekt der Planungen ist auch die attraktive Gestaltung der Außenanlagen: Der direkte Vorplatz der Sporthalle soll durch Bäume und Flächen für Bewegung eine hohe Aufenthaltsqualität erhalten. Im Rahmen eines Bürgerworkshops wurden Ideen zu den Themenbereichen Begegnung, Kommunikation und Verweilen – Bewegung, Spielen und Erfahren sowie Aktivität, Sport und Fitness erarbeitet. Diese Vorschläge werden nun in konkrete Planungen umgesetzt. Im Norden der Sporthalle befinden sich weiterhin PKW-Stellplätze, der Bereich nordöstlich des BBGZ bleibt wie bisher geschottert und ist auch zukünftig als Festplatz beispielsweise für Zirkusgastspiele nutzbar.Der Baubeginn für die Vierfachsporthalle ist für Anfang 2020 vorgesehen, die Fertigstellung für 2021 / 2022. Für die Vierfachhalle werden Kosten in Höhe von rund 18 Millionen Euro kalkuliert – zum jetzigen Planungszeitpunkt sind jedoch noch Abweichungen von bis zu 20 Prozent möglich.