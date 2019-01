Räumen und Streuen im Doppelpack: Erlanger Winterdienst hatte wieder alles im Griff

ERLANGEN (mue) - Vergangenen Samstag, kurz nach 4.00 Uhr morgens: Auch in Erlangen hat es kräftig geschneit – und der Winterdienst rückt aus.

Im Stadtgebiet ist dafür der Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung zuständig. Über 100 Leute sind in dieser Nacht eingespannt, um zum einen zu räumen und zum anderen zu streuen. Das Ganze gleich zweimal hintereinander, natürlich mit Pause zwischen den beiden jeweils knapp vier Stunden dauernden Durchgängen. Immerhin 165 Kilometer reine Fahrbahn müssen innerhalb des Stadtgebietes betreut werden – Wege und sonstige Stellen kommen noch hinzu. Einsatzleiter Jörg Winkler: „Für die Arbeiten stehen uns heute zwölf große Fahrzeuge für die Straßen zur Verfügung sowie 45 entsprechend ausgerüstete Kleintransporter und Traktoren für die Wege. Hinzu kommen noch um die 80 Handreiniger – also Kolleginnen und Kollegen mit Schaufel oder Schneeschieber.“ Ein großes Fahrzeug, so erläutert er weiter, legt pro Durchgang zirka 45 Kilometer auf der Straße zurück – dem Fahrer zugewiesene Straßenabschnitte fährt dieser in der Regel gleich mehrmals ab. Mit den kleinen Fahrzeugen werden beispielsweise ungefähr 120 Kilometern an Radwegen geräumt, und die KollegInnen zu Fuß befreien 408 Bushaltestellen im gesamten Stadtgebiet vom Schnee. Hinzu kommen insgesamt noch 146 Ampelanlagen, 174 Fußgängerüberwege, 55 Kreuzungen, 34 Treppenanlagen, 24 Park- und öffentliche Plätze sowie die Gehwege an städtischen Grundstücken. An Streumitteln wurden am Samstag pro Durchgang knapp 50 Tonnen Salz und 30 Kubik Granulat benötigt.Dieser Tage wird laut Wetterbericht wieder Schnee erwartet, vorrangig jedoch überfrierende Nässe. Jörg Winkler: „Wir gehen davon aus, dass wir dann weniger räumen, dafür mehr streuen müssen. Aber wie auch immer: Der Erlanger Winterdienst steht bereit.“