Richtfest am Siemens Campus

ERLANGEN (pm/mue) - Der Siemens Campus Erlangen nimmt zunehmend Gestalt an: Auf der derzeit größten Baustelle Nordbayerns feierten jetzt die beteiligten Bauarbeiter und Handwerker gemeinsam mit Vertretern der Stadt, des Bauherrn Siemens Real Estate und der Siemens AG sowie der Bauunternehmen das Richtfest für das erste Modul.



Ab Mitte 2020 werden in den acht neuen Bürogebäuden rund 7.000 Mitarbeiter auf zirka 100.000 Quadratmetern Bürofläche ihren Arbeitsplatz haben, drei neue Parkhäuser sowie ein Fahrradparkhaus bieten rund 2.600 Stellplätze für PKW und 1.000 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder. Ab Mitte 2020 werden die Gebäude sukzessive bezogen. „Der Siemens Campus wird das neue Wahrzeichen von Siemens in Erlangen und im Großraum werden“, so Prof. Ralf P. Thomas, CFO und Mitglied des Vorstands der Siemens AG.Seit Monaten drehen auf dem nach den Plänen von KSP Jürgen Engel Architekten entworfenen Siemens Campus zeitweise mehr als zehn stationäre und mobile Kräne gleichzeitig ihre Runden. Bis zu 600 Bauarbeiter von fast 130 beteiligten Unternehmen arbeiten an den acht Bürogebäuden, drei Parkhäusern und einer Kantine. Während an den ersten Gebäuden direkt an der Günther-Scharowsky-Straße bereits die Fassade montiert und mit dem Innenausbau begonnen wurde, laufen bei den zuletzt begonnenen noch die Rohbaumaßnahmen auf Hochtouren. Mit dem Richtfest hat dieses Modul 1 des Siemens Campus Erlangen nun einen weiteren wichtigen Meilenstein erreicht: Max Bögl, Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl und Gastgeber des Richtfests, begrüßte die Anwesenden und dankte Siemens für das entgegengebrachte Vertrauen und die Zusammenarbeit, „... die stets von ergebnisorientiertem und partnerschaftlichem Denken geprägt“ sei. Dass sämtliche Bauarbeiten ohne große Zwischenfälle, Zeitverzug oder folgenschwere Unfälle verlaufen sind, freut Bauherr Siemens Real Estate. „Erst kürzlich hat die Berufsgenossenschaft unsere Baustelle besucht, uns ausdrücklich gelobt und von einer Musterbaustelle gesprochen,“ betonte Zsolt Sluitner, CEO von Siemens Real Estate. Er dankte den Bauarbeitern für ihre Umsicht, gratulierte zum guten Bauverlauf und kündigte gleichzeitig an, dass Anfang 2019 in einem der Neubauten ein 400 Quadratmeter großer Showroom eröffnet werden soll, in dem Interessierte einen ersten Blick auf Gestaltung und Ausstattung der künftigen Büroflächen werfen können. Die besondere Bedeutung des Campus betonte Siemens Finanzvorstand Prof. Ralf P. Thomas in seinem Grußwort: „Der Siemens Campus soll zu einem lebendigen Teil der Stadt, mittelfristig dann sogar zu einem neuen Stadtteil von Erlangen werden. Das wird man bereits in den ersten zwei Modulen sehen“. Das freut wiederum auch Erlangens Oberbürgermeister Dr. Florian Janik: „Am Siemens-Campus wird gerade ein Stück Zukunft Wirklichkeit. Ich freue mich, dass Siemens mit dem Campus ein starkes Bekenntnis zum Standort Erlangen und den Arbeitsplätzen in der Region ablegt.“