Seniorenpolitisches Konzept geplant

ERLANGEN (pm/mue) - Der Anteil älterer Menschen steigt und damit auch der Bedarf an Unterstützungs- und Beratungsangeboten. Dazu will die Stadt Erlangen nun ein seniorenpolitisches Konzept entwickeln.

Als erster Schritt wurde ein Fragebogen entwickelt, der ab sofort nach dem Zufallsverfahren an Personen über 60 Jahre verschickt wird. Die Stadtverwaltung erwartet sich aus der Fragebogenaktion Anregungen, was ältere Menschen bewegt, welche Angebote sie in Erlangen gerne nutzen oder auch, welche Angebote ihrer Meinung nach fehlen. Über welche Themen sie sich Sorgen machen oder wie sie künftig wohnen möchten – vielleicht auch unterstützt werden möchten, wenn es mit eigener Kraft nicht mehr geht. „Je mehr Antworten wir erhalten, um so passgenauer können wir die Angebote entwickeln“, hofft Andrea Kaiser, Abteilungsleiterin des Seniorenamtes, auf einen hohen Rücklauf. Zwischenergebnisse werden in Bürger-Workshops diskutiert und bewertet, für Fragen ist Andrea Kaiser unter Telefon 09131 / 861853 erreichbar.