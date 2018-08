Sonderpädagogisches Förderzentrum ausgezeichnet

ERLANGEN (pm/mue) - Grund zum Feiern hat das Sonderpädagogische Förderzentrum Erlangen: Die Einrichtung ist zum vierten Mal mit dem Prädikat „Gesundheitsfördernde Schule“ des Gesundheitsamtes Erlangen ausgezeichnet worden.

Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Neumann und Erlangens Dritte Bürgermeisterin Susanne Lender-Cassens überreichten Rektorin Beate Riehl-Apel eine Urkunde – das Prädikat zeichnet Schulen aus, welche die Gesundheit ihrer Schülerinnen und Schüler sowie des Personals besonders fördern. Dem Erlanger Förderzentrum liegt dies seit 2007 am Herzen, und seit 2014 nimmt man am bayerischen Schulprozess „Gute gesunde Schule in Bayern“ teil. Unter anderem wurde dafür ein Anti-Mobbingkonzept erarbeitet, man zeigt den Schülerinnen und Schülern, wie sie sich viel bewegen und gesund ernähren können, und man achtet auf ein soziales Miteinander. Dazu wurden Partnerschaften unter anderem mit dem örtlichen Förderkreis der Firma Siemens, der Polizei und der Bürgerstiftung geschlossen. Auch für Lehrerinnen und Lehrer tut das Zentrum einiges: Neben einer Lehrkräftefortbildung zu professionellem und konstruktivem täglichen Umgang mit den Kindern finden alle zwei Jahre so genannte „Sonderpädagogische Tage“ statt. Hier werden Lehrkräfte, Eltern und Therapeuten über Neuigkeiten aus der pädagogischen Forschung informiert. Im März 2019 findet die nächste Veranstaltung statt – diesmal zum Thema „Sprache im schulischen Kontext“.