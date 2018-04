Sperrung in der San-Carlos-Straße

ERLANGEN (pm/mue) - In der San-Carlos-Straße in Bruck kommt es noch bis Freitag, 8. Juni, zu einer Sperrung auf Höhe der Hausnummer 7. Der Grund, so informiert das Referat für Planen und Bauen der Stadt, sind Abbrucharbeiten. Die Zufahrt zur Stoke-on-Trent-Straße 18-24 sowie zum Jugendhaus „BlackBox“ ist weiterhin gewährleistet.