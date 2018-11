Stadtverwaltung „zwischen den Jahren“ geschlossen

ERLANGEN (pm/mue) - Die Stadtverwaltung ist am 27. und 28. Dezember geschlossen.



Wer speziell die Dienstleistungen des Bürgeramtes im Rathaus-Erdgeschoss in Anspruch nehmen muss (z.B. Beantragung von Ausweisen und Pässen), sollte das aufgrund der Vorlaufzeit von mehreren Wochen beachten. Grundsätzlich sind alle Dienststellen letztmals Freitag, 21. Dezember, für Bürger erreichbar und haben dann erst wieder im neuen Jahr ab Donnerstag, 3. Januar, für den Publikumsverkehr geöffnet. Das Bürgeramt im Rathaus-Erdgeschoss hat am Mittwoch, 2. Januar, in gewohnter Weise (8.00 bis 12.00 Uhr) geöffnet, ansonsten können Termine nur nach Vereinbarung stattfinden.Einen Jourdienst für dringende Angelegenheiten gibt es lediglich im Bestattungs- und Friedhofswesen des Standesamtes (Michael-Vogel-Straße 4). Eingeteilte Dienste und Rufbereitschaften bei der Feuerwehr, dem Betrieb für Stadtgrün, Abfallwirtschaft und Straßenreinigung oder beispielsweise dem Entwässerungsbetrieb bleiben von der Regelung unberührt.