Stärkung des Bildungsstandortes: Freistaat kauft den Himbeerpalast!

Im Rahmen eines großen Festakts anlässlich des Erwerbs haben Vertreter von Freistaat und Siemens in Erlangen darüber hinaus die Absicht erklärt, Teile der Technischen Fakultät der FAU auf den Siemens Campus umzusiedeln. Der Campus wird zudem als zukünftige zentrale Adresse von Siemens in Erlangen ein neu geplantes, repräsentatives Empfangsgebäude erhalten.Seit er 1953 eingeweiht wurde, zählt der Himbeerpalast zu den markantesten Gebäuden in Erlangen – nun bekommt er neue Nutzer: Ab dem Jahr 2024 werden Philosophische Fakultät und Fachbereich Theologie der FAU das Gebäude nutzen und dort ein neues Geisteswissenschaftliches Zentrum schaffen. Hier sollen die Fächer zusammengeführt werden und dafür geeignete Büro- und Lehrräume erhalten. „Durch den Ankauf des Himbeerpalasts werden die Studien- und Forschungsbedingungen wie auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit innerhalb und außerhalb der Universität signifikant verbessert. Die Investitionen des Freistaats ermöglichen es der Universität Erlangen-Nürnberg, auch in Zukunft Spitzenforschung zu betreiben und sich erfolgreich dem internationalen Wettbewerb zu stellen. Damit stärken wir den Wissenschaftsstandort Erlangen nachhaltig, sodass er auch weiterhin für wirtschaftliche Prosperität und Wohlstand sorgen kann“, so Prof. Dr. med. Marion Kiechle, Bayerische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst bei der Schlüsselübergabe im Rahmen des Festakts. Klaus Helmrich, Mitglied des Vorstands von Siemens, ergänzte: „Schon immer bestand in Erlangen eine enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Siemens und der Wissenschaft. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Denn mit dem Siemens-Campus bekräftigen wir unser Bekenntnis zum Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Erlangen.“Der Himbeerpalast wird ab 2020 nicht mehr von Siemens genutzt, weil das Unternehmen in Zukunft viele seiner Aktivitäten auf dem gerade im Bau befindlichen, neuen Campus zusammenführen will. Als neue Heimat von Siemens in Erlangen wird der Campus auf dem ehemaligen Forschungsgelände im Süden der Stadt komplett zu einem lebendigen Stadtteil mit moderner Büro- und Forschungsinfrastruktur sowie großzügigen Frei- und Grünflächen umgestaltet. Bis zu seiner für 2030 geplanten Fertigstellung könnten auch Teile der Technischen Fakultät der FAU auf den Campus ziehen, wofür während des Festakts eine entsprechende Rahmenvereinbarung unterzeichnet wurde. Weitere Details über Art und Umfang der Nutzung des Campus durch die FAU werden in den nächsten Monaten ausgearbeitet. „Das neue Geisteswissenschaftliche Zentrum und die räumlichen Möglichkeiten, die uns der Siemens Campus bietet, werden die Innovationsführerschaft der FAU zum Wohle der Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft ausbauen und ihre Strahlkraft erhöhen. Dafür danken wir allen Beteiligten“, so FAU-Präsident Prof. Dr. Joachim Hornegger.