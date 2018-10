Studierendenzahlen konstant hoch: FAU startet ins Wintersemester

ERLANGEN (pm/mue) - Die Studierendenzahlen an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) bleiben auch im Wintersemester 2018/19 auf hohem Niveau: 38.290 Studentinnen und Studenten waren zum Beginn der Vorlesungszeit immatrikuliert. Rund 28.800 Studierende haben ihren Studienschwerpunkt in Erlangen, etwa 9.490 in Nürnberg. Exakt 5.381 Studienanfängerinnen und -anfänger sind bislang für ein Studium an der FAU eingeschrieben – die Einschreibungen laufen allerdings noch einige Wochen und die FAU erwartet daher zahlreiche Nachrücker.