Surfen lernen im Bus: neuer Workshop für Senioren

LANDKREIS (pm/mue) - „Bitte einsteigen“ heißt es am Dienstag, 30. Oktober, gleich im doppelten Sinne.



Im Rahmen der neuen Imagekampagne #BUSFAHREN für den Öffentlichen Personennahverkehr (mehr Infos unter www.busfahren-erh.de) lädt Landrat Alexander Tritthart um 14.00 Uhr in einen WLAN-Bus vor dem Rathaus in Eckental-Eschenau ein. Dort zeigt C@fe Tablet-Tutorin Boya Marshall allen Interessierten, wie sie mit ihrem Tablet im buseigenen WLAN surfen, Mails checken, Fotos machen und das Wetter abrufen können. Der Workshop richtet sich hauptsächlich an die Generation 50Plus, die wissen möchte, wie sie mit dem Tablet umgehen können. Jüngere, die sich für die Themen WLAN und ÖPNV interessieren, sind ebenfalls herzlich eingeladen. Wer ein eigenes iPad hat, kann es gern mitbringen. Eintritt ist frei, für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.Interessierte können sich bei der Seniorenbeauftragten, Anna Maria Preller, unter Telefon 09131/8031331 oder via E-Mail: anna.maria.preller@erlangen-hoechstadt.de für den Workshop anmelden. Hinweis: Für die ÖPNV-Kampagne werden während der Veranstaltung Bild- und Filmaufnahmen gemacht.