Umleitungen wegen Ausbau der Staatsstraße 2259

LANDKREIS (pm/mue) - Ab Dienstag, 22. Mai, beginnt das Staatliche Bauamt Bamberg damit, die Staatsstraße 2259 nördlich von Hemhofen auszubauen.

Die Strecke wird verbreitert, und es wird ein Geh- und Radweg angelegt. Aus diesem Grund muss die Staatsstraße voraussichtlich bis zum 30. Juni gesperrt werden, die Umleitung ist ausgeschildert und erfolgt über die Zeckener Hauptstraße in Hemhofen und die B470. Im selben Zeitraum ist auch die Kreisstraße FO13 zwischen Poppendorf und Hemhofen im Einmündungsbereich in die Staatsstraße gesperrt. Fahrzeuge werden bereits ab Hausen über den Kreisverkehr der B470, Wimmelbach und Oesdorf bis zur Einmündung der Zeckener Hauptstraße in die B470 bei Hemhofen umgeleitet. Die Umleitung ist ebenfalls ausgeschildert.Die Sperrung betrifft auch die Buslinie 206 Zeckern / Oesdorf - Heroldsbach - Burk - Forchheim; wegen der Vollsperrung endet sie vorzeitig in Poppendorf / Flurstraße. Fahrgäste nach Zeckern bringt ein Shuttlebus von Montag bis Freitag an ihr Ziel, umgekehrt ist es genauso: Der Shuttlebus bringt Fahrgäste von Zeckern nach Poppendorf / Flurstraße, wo man in die Linie 206 umsteigen kann. Der Fahrplan ist im Internet unter www.erlangen-hoechstadt.de veröffentlicht. An der Haltestelle „Bahnhof Zeckern“ können Fahrgäste wie gewohnt in die Buslinie 205 nach Höchstadt oder Erlangen einsteigen.