Verdienstmedaille für Ulrike Debus

ERLANGEN (pm/mue) - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann hat die Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland an Ulrike Debus aus Erlangen ausgehändigt.

Mit seinen Ordensverleihungen möchte der Bundespräsident die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf hervorragende Leistungen lenken, denen er für das Gemeinwesen besondere Bedeutung beimisst. Der Verdienstorden wird an in- und ausländische Bürgerinnen und Bürger für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen sowie darüber hinaus für alle besonderen Verdienste um die Bundesrepublik Deutschland, wie zum Beispiel im sozialen und karitaiven Bereich. Ulrike Debus (74) hat sich mehr als 30 Jahre mit großem persönlichem Engagement für die Kirchengemeinde in Erlangen eingesetzt, einen Beitrag für die Verständigung geleistet – und sich damit Sympathie und Anerkennung erworben.