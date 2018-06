Wohnen und Gewerbe: Baulandkataster neu aufgelegt

ERLANGEN (pm/mue) - Das Referat Planen und Bauen der Stadt Erlangen hat die Baulandkataster Wohnen und Gewerbe neu aufgelegt (mit Stand 31. Dezember 2017).

Sie führen sofort oder in absehbarer Zeit bebaubare Flächen für Wohnbauvorhaben bzw. gewerbliche Bauvorhaben in einer Karte auf, zusätzlich wurden Reserveflächen aufgenommen. Die Kataster können im Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung (Gebbertstraße 1, 3. OG) sowie auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden, Fragen werden unter Telefon 09131 / 861331 beantwortet. Achtung: Eigentümer haben die Möglichkeit, der Aufnahme ihres Grundstücks in die Kataster zu widersprechen – dieses wird dann bei der nächsten Neuauflage nicht mehr aufgeführt. Widersprüche sind zu richten an: Stadt Erlangen, Amt für Stadtentwicklung und Stadtplanung, Gebbertstraße 1, 91052 Erlangen.