Apollo jetzt auch in Höchstadt: die ganze Welt der internationalen Brillenmode

HÖCHSTADT (pm/mue) - Ab sofort kommen auch Kunden in Höchstadt in den Genuss des einzigartigen Angebots von Apollo: Das Unternehmen eröffnet am 17. Oktober im Aischparkcenter am Kieferndorfer Weg 58 eine Filiale und präsentiert hier auf 117 Quadratmetern sein umfassendes Sortiment an topaktuellen Brillenfassungen und Qualitätsgläsern sowie seine hervorragenden Beratungs- und Serviceleistungen.



Apollo bietet die ganze Welt der internationalen Brillenmode: Rund 1.500 topaktuelle Brillenfassungen und Sonnenbrillen – Designermarken ebenso wie Exklusivmarken des Unternehmens – stehen den Kunden zur Auswahl. Daneben gehören Kontaktlinsen, Fertiglesebrillen und Spezialbrillen für den Einsatz in Beruf und Freizeit zum Programm. Das Angebot an Brillengläsern reicht von preisgünstigen Qualitätsgläsern bis zu hochwertigen Markengläsern. Ob Fern- oder Lesebrille, Gleitsicht- oder Bifokal-Gläser, Kunststoff oder Silikat, Entspiegelung oder Tönung: Apollo realisiert in hauseigener Fertigung für jeden Bedarf die perfekte Brille und steht dabei für Qualität und attraktive Preise.Am neuen Apollo-Standort gibt steht für die Kundschaft vom 17. bis 20. Oktober eine gebührende Einweihungsfeier auf dem Programm. Am Mittwoch, 17. Oktober, hat die Filiale bereits ab 8.00 Uhr und ab dem 18. Oktober dann von 9.30 bis 20.00 Uhr geöffnet. Kunden erhalten vom 17. Oktober bis zum 3. November 50 Prozent Nachlass auf alle Brillengläser sowie 50 Prozent auf alle RayBan Brillen und Sonnenbrillen in Sehstärke.