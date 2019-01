Beckenbodentraining

Erlangen : AOK Erlangen |

In diesem Kurs lernen Sie das Zusammenspiel von aufrechter Haltung, Atemverhalten und Beckenbodenbelastung in Theorie und Praxis kennen. Sie verbessern Ihre Wahrnehmungsfähigkeit, Kraft, Koordination und Ausdauer mit dem Ziel, vorzeitiger Erschlaffung vorzubeugen oder erste Beschwerden zu lindern. Neben Haltefunktion von Blase und Darm sind diese Muskeln auch für die Balance und Statik Ihres Körpers im Alltag und beim Sport verantwortlich.



Ort: AOK in Erlangen, Schuhstraße 36, 91052 Erlangen



Termin: Donnerstag, 04.04.2019



Uhrzeit: 9:30 - 10:30 Uhr



Angebots-Nr.: 50249108



Leitung: Christine Nerlinger



Dauer: 10 Termine



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 90,00 Euro