Brotzeitmachen gehört zum Allgäu wie die Berge und die Kühe. Aber immer nur Wurst und Käse als Belag aufs Brot ist langweilig und birgt die Gefahr, zu viel an tierischem Fett aufzunehmen. Tauchen Sie ein in die Kunst, neue, schmackhafte Brotaufstriche zu zaubern - von süß über herzhaft, von pikant bis würzig.



Ort: AOK in Erlangen, Schuhstraße 36, 91052 Erlangen



Termin: Montag, 18.03.2019



Uhrzeit: 18:00 - 21:00 Uhr



Angebots-Nr.: 50248669



Leitung: Christine Platt



Dauer: 1 Termin



Anmeldung: AOK, Tel.: 09131 8102 236



Gebühr: 25,00 Euro

Materialkosten werden nach Verbrauch bar eingesammelt. Behälter für Reste bitte mitbringen