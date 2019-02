MALtastisch Keramik selbst bemalen

Erlangen : MALtastisch im Kunstcafé Erlangen |

Bei uns könnt Ihr Keramik selbst bemalen in der Erlanger Innenstadt im Kunstcafé in der Heuwagenstraße 7. Sucht Euren Keramik-Rohling aus und mal ihn nach Eurem individuellen kreativen Entwurf (Tipp: Bleistiftzeichnungen verschwinden beim Brennen) für Eure Liebsten oder für Euch selbst. Gelegenheiten gibt es genug.... Geburtstage und Geburtstagspartys, Andenken, Jubiläum, Ehrungen, Abschiedsgeschenke (z.Bsp. Fingerprintteller), zu bestimmten festlichen Jahrestagen wie Ostern oder Weihnachten, für HOCHzeiten, Babyfuß- oder Babyhandabdrücke, aber auch Firmenveranstaltungen, für die Verwandtschaft oder Euch selbst, Schul- und Kindergartenklassen, Familien-Events, Türhängeschilder, Eltern- und Kinderspaß, Großeltern- und Enkelzeit oder zum kreativen "Abhängen" mit Freunden, Freundinnen oder Kollegen und auch mal ganz mit sich allein zum Runterkommen ....direkt nach der Arbeit. Haben Sie einfach Spaß und machen sich oder anderen eine Freude mit etwas ganz und gar MALtastischem.... frei nach dem Motto: JEDER KANN MALtastisch MALEN. Das mit den Farben erklären wir Euch. Tipps und Tricks haben wir für große und kleine Meister: frei Hand, nach Vorlagen oder mit Keramikpauspapier, mit Stempeln oder Schwämmen.... es entstehen immer wieder einmalige und individuelle Stücke. Am Schluss lasst Ihr Euer Werk zum evtl. Glasieren & Brennen bei uns. Farben & Glasur sind lebensmittelecht, also bestens für Kinder. Nach dem Glasieren und Brennen bei ca. 1050 °C kann die Keramik in der Spülmaschine benutzt werden, aber nicht in der Mikrowelle. Wenn Euer MALtastisches Werk fertig ist informieren wir Euch.... wir sind momentan am Anfang.... da kann es etwas dauern bis alles eingespielt ist. Inspirationen findet Ihr bei uns.... Maltechniken erklären wir Euch gerne. Entdeckt wie einfach es geht: Rohling aussuchen.... Farben auswählen.... Bemalen.... evtl. Glasieren.... Brennen.... Abholen und Staunen.... für sich behalten oder verschenken. Falls Ihr mit einer größeren Gruppe vorbeischauen wollt, ist eine Anmeldung nötig, damit Ihr auch sicher einen Platz habt. An Samstagen empfehlen wir Euch eine Reservierung. Zeitlich solltet Ihr ca. 1-2 Stunden pro Keramik einplanen.... was nicht fertig wird kann beim nächsten Mal weiter bemalt werden. Ruft an unter +49 176 204 271 91 oder schreibt uns an info@maltastisch.de Das Team von MALtastisch freut sich auf Euch. maltastisch.de